Trump belerúgott Zelenszkijbe, a briteknél betelt a pohár - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Rjazanban olajfinomítót találtak el az ukrán drónok az éjjel, a depó állítólag az orosz haderőnek szállít be.

Ukrainian attack drones successfully hit Russia's Ryazan Oil Refinery tonight, causing a massive series of explosions.The refinery is heavily burning, with flames rising hundreds of feet in the air. pic.twitter.com/SDd9N9DlVR