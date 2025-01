Donald Trump rákontrázott a sziget bekebelezésére: "velünk akarnak lenni"

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump úgy véli, meg fogják szerezni a Dán Királysághoz tartozó Grönland szigetét - számolt be a BBC . Több sajtóorgánum közben arról értesült, a dán és az amerikai országvezető rendkívül indulatos telefonhíváson van túl.

Donald Trump amerikai elnök a hétvégén újságíróknak nyilatkozva úgy vélekedett,

az Egyesült Államok várhatóan ellenőrzése alá fogja vonni Grönlandot.

Az Air Force One fedélzetén tett megjegyzései szerint

azt hiszem, meg fogjuk szerezni,

majd hozzátette, véleménye szerint a sziget 57 ezer lakosa "velünk akar lenni".

"Nem igazán tudom, hogy Dánia milyen alapon tart rá igényt, de nagyon barátságtalan cselekedet lenne, ha ezt nem engednék meg, mert a szabad világ védelmét szolgálja. [...] Azt hiszem, meg fogjuk kapni Grönlandot, mert ez a világ szabadságával áll összefüggésben. [...] Semmi köze az Egyesült Államokhoz azon kívül, hogy mi vagyunk azok, akik a szabadságot biztosítani tudják" - fejtegette a frissen beiktatott republikánus elnök.

Az új elnök kijelentései azután hangzottak el, hogy beiktatása előtt feszült telefonbeszélgetést folytatott Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel a témában. A New York Times azt írta, Frederiksen különféle javaslatokat tett a katonai és gazdasági kérdésekben való szorosabb együttműködésre, de az európai tisztviselők szerint ragaszkodott ahhoz, hogy Grönland, ahol már most is egy fontos amerikai támaszpont található, nem eladó.

A január 15-i telefonbeszélgetés óta, mely agresszív hangneméről korábban a Financial Times is beszámolt,

Dánia megpróbálta lehűteni a kedélyeket,

és arra kérte európai uniós partnereit, hogy ne gerjesszék az indulatokat, amíg nem tisztázódnak a dolgok - mondták a Timesnak nyilatkozó tisztviselők. Grönland kérdése például nem szerepel az Európai Unió külügyi tanácsának hétfői brüsszeli ülésének napirendjén.

Az NYT szerint skandináv ország a párbeszédre igyekszik fókuszálni. Pénteken Lars Lokke Rasmussen, Dánia külügyminisztere 20 perces telefonos egyeztetést tartott az Egyesült Államok új külügyminiszterével, Marco Rubióval. Ezt követően Rasmussen azt mondta, a két ország megállapodott abban, hogy megvitatják "az északi-sarkvidéki régiót", és hogy a beszélgetés, amely például Ukrajnára is kiterjedt, "jó és konstruktív hangvételű" volt.

Trump már 2019-ben, első hivatali ideje alatt felvetette a hatalmas sarkvidéki terület megvásárlásának lehetőségét. Az elnök szerint Grönland amerikai ellenőrzése "abszolút szükségszerű" a nemzetközi biztonság szempontjából.

Trump kijelentéseinek dacára Grönland vezetői is elutasítják a terület eladásának lehetőségét.

Mute Egede grönlandi miniszterelnök hangsúlyozta, a terület földhasználata "Grönland ügye", bár kifejezte hajlandóságát az Egyesült Államokkal történő szorosabb együttműködésre a védelem és a bányászat terén.

Az amerikai elnök állítása, miszerint a grönlandiak "velünk akarnak lenni", meglepetést okozott a sziget egyes lakói körében. Egy helyi halászhajó kapitánya a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy Trump "szívesen meglátogathatja" a szigetet, de "Grönland a grönlandiaké".

Bár Grönland széles körű autonómiával rendelkezik, továbbra is a Dán Királyság része.

A Dániával kötött 2009-es megállapodás értelmében Grönland csak egy sikeres népszavazás nyomán kiálthatja ki függetlenségét, melyet Egede szerint a sziget közelgő áprilisi parlamenti választásaival egy időben tarthatnának meg.

A republikánus elnök korábbi nyilatkozataiban nem zárta ki, hogy akár katonai vagy gazdasági erőt is alkalmazna a terület megszerzése érdekében. Megjegyzései sokként érték a dán közéletet, pár hete rendkívüli egyeztetéseket hívtak össze Koppenhágában.

Címlapkép forrása: Getty Images