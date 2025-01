Győzelmi tort ültek az oroszok Ukrajna egyik legjobb fegyvere felett, hamar lefagyott a mosoly az arcukról

A közösségi médiában kezdett el terjedni még az a tavaly év végi, egy Telegram-csoportból származó bejegyzés, amely arról számolt be, hogy a 9. orosz ezred katonái lelőttek egy Storm Shadow robotrepülőgépet.

A 9. ezred legbátrabb harcosai lelőtték a nagy hatótávolságú, precíziós Storm Shadow rakétát, amely Belgorod felé repült

– hirdeti a bejegyzés, gúnyosan hozzátéve, hogy egészen könnyű célpontot nyújtott a brit/francia fejlesztésű fegyver.

funny story with that is that the original author claimed it was a Storm Shadow, i guess he cant read pic.twitter.com/Qsg67Ojyzm