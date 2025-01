Hatalmas páncélosbeszerzéssel erősíti hadseregét Magyarország szomszédja: rengeteg Piranha 5-ös érkezik

A svájci Mowag által kifejlesztett páncélos kakukktojásnak számít, mivel egyszerre vethetőek be gyalogsági harcjárműként (IFV) és páncélozott szállító harcjárműként (PSZH) is. Összesen nyolc utas szállítására alkalmas, de a védelme és a fegyverzete alapvetően megfelel egy IFV szintjének. Fel lehet rá szerelni akár egy 30 mm-es gépágyút is, miközben a homlokpáncélzata ellenáll egy 20 mm-es páncéltörő lövedék becsapódásának is. Az, hogy Bukarest kedveli ezt a típust az egyáltalán nem új, már korábban is tucatjával szerzett be belőlük, valamint a gyártás is Romániában zajlik.

A gyártó szerint a Piranha 5 mobilitása alkalmassá teszi használni városi környezetben, de a nehéz terepviszonyok között is megállja a helyét. Kiemelik, hogy a változatos bevethetősége különösen a kelet-európai hadseregek számára lehet vonzó. A román haderő megbízik a svájci katonai járműben, mivel már 99 darabot üzemeltetnek belőle különböző konfigurációkban. Az első beszerzések még 2017-ben indultak, hogy ezekkel cseréljék le az elavult szovjet eszközöket, az első szállítmány két évvel később már meg is érkezett az országba.

Románia a 2025-ös védelmi költségvetését már annak jegyében állította össze, hogy Ukrajnában továbbra is tart az orosz-ukrán háború, miközben a NATO tagjaként igyekszik megerősíteni a kollektív biztonságához való hozzájárulását. Utóbbi különösen fontos kérdés lehet Donald Trump amerikai elnök visszatérésével, mivel

többször belengette, hogy jelentősen növelné a biztonsági szövetség tagországai körében az elvárt GDP-arányos költést a hadseregre.

Címlapkép forrása: MApN, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons