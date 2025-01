Sam Altman ítéletet mondott a brutálisan erős kínai AI-modellről, amely hatalmas hullámokat vetett

A nonprofit formában működő OpenAI vezetője X-bejegyzésben osztotta meg a gondolatait az egyre többek által használt kínai modellel kapcsolatban.

deepseek's r1 is an impressive model, particularly around what they're able to deliver for the price.we will obviously deliver much better models and also it's legit invigorating to have a new competitor! we will pull up some releases. {:url}

Sam Altman "lenyűgözőnek nevezte" a kínai Deepseek R1-es modelljét, különösen annak fényében, hogy mennyi pénzből sikerült létrehozni.

Nyilvánvalóan sokkal jobb modelleket fogunk szállítani, és kifejezetten élénkítő, hogy van egy új versenytársunk

- mondta a hirtelen berobbant kínai vállalatról Altman.

A Deepseek új modelljével kapcsolatban a legnagyobb port azt kavarta, hogy

a mérések szerint képes felvenni a versenyt a nagy amerikai technológiai vállalatok (pl. OpenAI, Google, Meta) sokkal nagyobb hardverigénnyel és befektetett tőkével létrehozott modelljeivel.

A New York Times cikke szerint erre egy új fejlesztési megközelítéssel a Deepseek kínai kutatócsapatának, jóval kisebb számítási kapacitásra volt szükségük a versenytársakhoz képet. A lap szerint mindössze 2000 Nvidia-chippel megoldották a tanítási folyamatot, miközben más nagy AI-fejlesztők nagyjából 16 ezer chipet szoktak használni hasonló erejű modellek létrehozására. Ezen hírekre tegnap az Nvidia és más nyugati technológiai vállalatok részvényárfolyamai nagyot zuhantak a tőzsdéken.

but mostly we are excited to continue to execute on our research roadmap and believe more compute is more important now than ever before to succeed at our mission.the world is going to want to use a LOT of ai, and really be quite amazed by the next gen models coming. {:url}