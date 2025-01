Olyan történt Németországban, ami a második világháború óta nem

Először fordult elő a Német Szövetségi Köztársaság történetében, hogy egy parlamenti indítvány csak szélsőjobboldali párt támogatásával kapott többséget. A Bundestagban ugyanis megszavazták a választások megnyerésére legesélyesebb kancellárjelölt, a még ellenzéki, konzervatív Friedrich Merz egyik indítványát, és ehhez a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) támogatására volt szükség.

Az indítvány

A német szövetségi parlament alsóháza (Bundestag) szerdán

elfogadta azt az indítványt, miszerint a jövőben a határon visszafordítanának minden olyan illegális bevándorlót, aki érvényes okmányok nélkül érkezik

– közölte Katrin Göring-Eckardt, a törvényhozás alsóházának alelnöke.

Tájékoztatása szerint a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajorországi testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös frakciója beadványát az uniós pártok mellett az Alternatíva Németországért (AfD), a Német Szabad Demokrata Párt (FDP) és egyes független képviselők támogatásával fogadták el 348 igen szavazattal 345 ellenében és 10 tartózkodás mellett.

Az előterjesztés szövegében az áll, hogy gyakorlati beutazási tilalmat vezetnek be olyan személyek számára, akik nem rendelkeznek érvényes beutazási okmányokkal, és nem esnek az európai uniós szabad mozgás hatálya alá, s ez kifejezetten vonatkozik azokra is, akik Németországban akarnak menedékkérelmet benyújtani. A szabályozás a végrehajtható döntés alapján kiutazásra kötelezett személyek őrizetbe vételéről, valamint a német szövetségi rendőrség szerepének növeléséről is rendelkezik, ami a migránsok visszaszállítását illeti.

A kiutazásra kötelezett bűnelkövetőket, illetve azokat, akik potenciálisan fenyegetést jelenthetnek, határozatlan ideig őrizetben tarthatják, míg önkéntes alapon el nem hagyják az országot, vagy kitoloncolásuk végrehajthatóvá válik. A szabályozás tartós határellenőrzéseket is sürget.

A CDU/CSU egy további beadványa, amely átfogó reformjavaslatokat tartalmazott a szigorúbb bevándorlási politika megvalósításához, illetve a biztonsági szervek jogköreinek kiterjesztéséről, nem kapott többséget. Utóbbi előterjesztés 190 támogató és 509 ellen szavazatot kapott 3 tartózkodás mellett.

Reakciók

Az indítvány, amely nem törvényjavaslat, így nem kötelező érvényű, hanem ajánlás a kormány számára, csak úgy kaphatott többséget, hogy az AfD is megszavazza.

Németországban 1945 óta nem történt olyan, hogy egy szélsőjobboldali párt támogatásával kapott többséget valami a Bundestagban.

Friedrich Merz, az indítványt kezdeményező kancellárjelölt korábban azt mondta, nem foglalkozik vele, hogy előterjesztése esetleg az AfD támogatásával kap többséget. A kormányon lévő szociáldemokrata SPD és a Zöldek emiatt azzal vádolták Merzet, hogy ledönti azt a „tűzfalat” (Brandmauer), amely eddig a mérsékelt pártok és az AfD között húzódott, és amely azt a hallgatólagos megállapodást tartalmazta, hogy nem fogadnak el olyan indítványt vagy törvényjavaslatot, melynek többsége csak az AfD támogatásával van meg.

A szavazás után Olaf Scholz kancellár az X-en azt írta:

Szükségem lesz egy kis időre, hogy feldolgozzam, amit ma együtt átéltünk. Ezt a napot néhányan minden bizonnyal történelmi jelentőségűnek fogják nevezni. A német Bundestagban most először fogadtak el olyan indítványt többséggel, amelyet az AfD is támogatott. Ez rossz jel. A parlament számára. És az országunk számára is.

Merz a német közszolgálati televízióban védte meg álláspontját.

Nem beszéltünk az AfD-vel, nem vitatkozunk velük, nem hangolunk össze szövegeket, hanem azt terjesztjük elő, amit helyesnek tartunk az ügyben

– mondta a CDU vezetője. Valamit szavazásra bocsátani szerinte nem jelenti azt, hogy egy párttal együttműködnek.

A CDU/CSU és az AfD között nincs együttműködés. Az AfD-sek pedig most úgy diadalmaskodhatnak, ahogy akarnak

– jelentette ki Merz.

A kancellárjelölt az AfD-vel szembeni „tűzfal” kapcsán azt mondta, ő nem használja ezt a szóképet.

A tűzfal rossz kép. Nem akarom, hogy a fal mögötti tűzből egész Németországban tűzvész legyen. Ezért fordítjuk figyelmünket a problémák megoldására, és ezt mindig összekötjük egy kéréssel, többek között a szociáldemokraták, a zöldek és az FDP kérésével, hogy kövessenek minket ezen az úton

– hangsúlyozta Merz.

