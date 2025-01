Egyetlen hatalmas katonai központ jelezheti, hogy Kína már egy mindent eldöntő háborúra készül

A török kötődésű Clash Report számolt be arról, hogy Kína egy hatalmas katonai létesítményt épít Pekingtől 30 kilométerre délkeletre. A 1500 hektárnyi terület jóval nagyobb, mint az amerikai Pentagon, egészen pontosan annak a kilencszerese. Több részletet is megosztottak ezzel kapcsolatban:

China is building a huge military facility 30 km south-west of Beijing. Covering 1,500 acres, it will be at least 10 times the size of the Pentagon. Satellite images show the rise of a complex of deep concrete bunkers and underground connections. US intelligence estimates pic.twitter.com/UwixFG2kwT