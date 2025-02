Szétszedték az orosz rakétákat: felháborodva közölte Zelenszkij, mit találtak bennük

Egyedül nem lennének képesek ilyen intenzíven és szó szerint minden éjszaka ilyen károkat okozni. Minden orosz „Sahed” drón, minden orosz rakéta – ezek más országokban gyártott alkatrészek. Egy orosz éjszakai csapás százhatvanöt csapásmérő egysége – mindezek az Iszkanderek, Kalibr rakéták és egyéb gyilkos eszközök – más országokból származó alkatrészek százait, sőt ezreit jelentik. Európai országokból, Kínából, sőt Amerikából is

– jelentette ki Zelenszkij.

Ilyen kritikus összetevők nélkül Oroszország nem lesz képes más országok életének elpusztítására

– tette hozzá.

Az ukrán elnök szerint ezért döntő, hogy a szankciók valóban erősek legyenek, és hogy semmilyen körülmények között ne lehessen megkerülni őket.

A szankciók bármilyen megsértését a háborúban való bűnrészességnek kell tekinteni, és azokat, akik segítenek életek elpusztításában, felelősségre kell vonni

– mondta videóbeszédében Zelenszkij.

Odesa is recovering after yesterdays strikes on the city center. Museums, the Philharmonic, many historic buildings, and the famous Odesa hotel were damaged. The attack targeted not only Ukrainians but even Norwegian diplomats working in Ukraine.We must always be absolutely pic.twitter.com/CsaOYt48qy