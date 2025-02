Fontos települést ért el az orosz haderő, hamarosan nehéz döntésre kényszerülhet a moszkvai vezetés

Az ukrajnai háború eseményeit követő DeepState szerint Oroszország áttörést ért el Andrijivka településnél – számolt be az Ukrajinszka Pravda.

A Donyeck megye középső részén található Andrijivka település keleti részébe törtek be az oroszok, amely jelzi, hogy Moszkva továbbra is nyugat felé haladna. Az információk szerinte egyszerre több irányból is nyomást helyeznek a településre. Ez lehet az egyik utolsó célpont még a Donbasz ezen részén, amelyet elfoglalnának az oroszok, mivel ezt követően hamarosan már Dnyipropetrovszk megye következi nyugati irányban.

Andrijivkától délre egy újabb katlan kezd kirajzolódni, de amely veszélyt jelenthet az ukrán haderőre. Amennyiben itt Dacsne és Ulaklij településeket sikerül megszerezniük, akkor lényegében teljesen be tudják zárni a „zsákot”, valamint dél felől is nyomást tudnak gyakorolni a területre.

Az egyelőre nem világos, hogy Moszkva melyik irányba haladna tovább, itt ugyanis döntés elé kerülnek a támadók.

Nyugat felé haladva Dnyipró és Zaporizzsja felé haladhatnak, vagy észak felé csatlakozhatnak Pokrovszk hamarosan meginduló ostromához.

