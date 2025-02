Valóságos drónzápor zúdult Oroszországra: szinte lángol az ég Volgográdnál

Andrej Bocsarov, a volgográdi terület kormányzója a Telegram üzenetküldő alkalmazáson tájékoztatott a történtekről:

A védelmi minisztérium légvédelmi erői visszaverték a volgográdi területre repülőgép típusú drónok által végrehajtott nagyszabású támadást.

A kormányzó hozzátette, hogy a lehulló dróntörmelék több tüzet is okozott egy olajfinomítóban, de a lángokat sikerült megfékezni. Az orosz biztonsági szolgálatokhoz közel álló Baza hírszolgáltató szerint

robbanások sorozata hallatszott a Lukoil által üzemeltetett finomító környékén.

A Lukoil Oroszország második legnagyobb olajtermelő vállalata.

Russia: Astrakhan Gas Processing Plant struck by several Ukrainian drones, around 800km from Ukraine. (500 miles) pic.twitter.com/BPlpURHyiu