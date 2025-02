Pontos térképek jöttek az ukrán frontról: így áll most valójában az orosz offenzíva

A War Mapper az egyik legpontosabb független térképes portál, amely nyomon követi az ukrajnai háborút, pártatlanul készítenek elemzéseket, harctéri felvételek alapján a harcok állásáról, minimális kommentárral.

A blog most nyolc térképet tett közzé a harcok gócpontjairól, illetve egy kilencediket a frontvonal általános állásáról.

Elemzésük szerint:

Végül a War Mapper egy országtérképet tett közzé, melyet véletlenül márciusi dátummal jelölt meg. Amikor a blogger követői erre rámutattak, azzal viccelődött, hogy „látja a jövőt”, és egyébként

arra számít, hogy nem lesz jelentős változás a frontvonalak állásán a következő hónapban sem, maximum kisebb falvak cserélnek majd gazdát.

Az összes térkép itt tekinthető meg.

Ukraine updates:In Kharkiv, Russia has significantly expanded its positions on the western bank of the Oskil River. They have taken positions both north and south of the previous area of control in Dvorichna. pic.twitter.com/a4qUzciCNL