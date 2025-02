Repülőgép-szerencsétlenség: felborult a Delta Air Lines egyik utasszállítója Torontóban

A torontói Pearson nemzetközi repülőtér közleményt adott ki az esetről, amelyben megerősítették, hogy tudomásuk van a Delta Air Lines járatát érintő balesetről. A repülőtér X-en közzétett üzenetében hangsúlyozta, hogy

minden utas és a személyzet túlélte a balesetet.

A kanadai média, köztük a CBC és a CP24 televízió is beszámolt az esetről. A CNBC tudosításában 9 sérültről számolt be, közülök egynek súlyos az állapota.

A Szövetségi Légügyi Hivatal beszámolója szerint mind a 80 embert evakuálták a balesetet szenvedett Bombardier CRJ-900-as típusú repülőgépből.

