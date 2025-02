Felvételek bizonyítják: megsemmisült a fronton a világ egyik legnagyobb önjáró tarackja

2024 novemberében-decemberében olyan felvételek árasztották el a közösségi médiát, amelyek szerint észak-koreai gyártmányú 170 milliméteres M1989 Kokszan önjáró tarackokat szállítanak vasúton valahol Oroszország belsejében.

Nem sokkal később, 2025 elején elején a frontvonal közelében bukkant fel a Kokszan egyik példánya. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy a tarack Ukrajnába került, vagy esetleg az oroszországi Kurszknál vetették be.

A legfrissebb felvételek szerint pedig az első példány megsemmisülésére sem kellett sokat várni: 412. ukrán Nemesis-ezred drónkezelői mértek csapást az észak-koreai Kokszanra.

The first North Korean artillery system was destroyed in Ukraine. Unmanned Systems Forces carried out a precise strike on the M1978 Koksan self-propelled howitzera rare development from North Korea, equipped with a 170 mm gun with a firing range of up to 60 km. pic.twitter.com/jrA2HXGrdW