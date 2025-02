Érkezik az új iPhone - ezt kell tudni az új modellről

Magyar idő szerint szerda este mutatta be az Apple a régóta várt, alacsonyabb árfekvésű iPhone SE széria új tagját. Az 599 dolláros (itthon 299 ezer forintos) árról induló iPhone 16E-ről már hetek óta keringtek pletykák, amelyek közül az újításokat elnézve több igaznak is bizonyult. Az új dizájn, erősebb processzor és nagyobb memória mellett a készülék megkapta a kaliforniai gyártó tavaly bemutatott mesterséges intelligencia frissítéseit is. A CNET cikke alapján összeszedtük, mit kell tudni az iPhone 16E-ről.

Némileg az Apple-től szokatlan módon, a kaliforniai gyártó idén február 19-én mutatta be az iPhone SE széria negyedik tagját, amely az iPhone 16E nevet kapta. Ahogy már korábban is megírtuk, már régóta terjedtek pletykák az új alacsonyabb árfekvésű iPhone-modell képességeivel kapcsolatban. Az egyik legnagyobb kérdés az volt a készülékkel kapcsolatban, hogy vajon az olcsóbb ár mellett is helyet kapnak-e benne a gyártó tavaly bemutatott mesterséges intelligencia funkciói, amelyek eddig csak az 15 Pro modellen, valamint a iPhone 16 széria készülékein voltak elérhetőek.

Az Apple bejelentése szerint

az iphone 16E, a tavaly debütáló A18-as processzort kapta meg, így a felhasználók számára elérhetőek lesznek az Apple Intelligence AI-funkciói.

A CNET rámutat, hogy az Apple az eddigi termékeihez képest egy némileg szokatlan értékajánlattal rukkolt elő az új 16E kapcsán. Ugyan a telefon 599 dolláros indulóárával (Magyarországon ez 299 ezer forint lesz) olcsóbb alternatívát kínál a tavaly bemutatott 16-os szériához képest, a korábbi SE modell 429 dolláros kezdő árához képest jelentős emelkedés látható. Emellet azonban, specifikációk terén a mobil szinte minden szempontból előrelépést jelent a korábbi SE-hez képest.

A legszembetűnőbb változtatáshoz elég csak ránézni a telefonra. A korábbi SE-knél megszokott kis méretű, fizikai Home-gombbal és ujjlenyomat-olvasóval szerelt kivitel helyett

a 16E a korábbi csúcsmodellekhez hasonló, notch-al ellátott előlapot és fémkeretes készülékházat kapott.

Ez magával hozza azt is, hogy a 16E feloldásához a telefon az Apple arcfelismerő rendszerét, a Face ID-t is megkapta. A 6.1 hüvelykes, 60 Hz képfrissítéssel ellátott kijelzővel a telefon szintén a gyártó korábbi csúcskészülékeihez igazodik. A memória terén is történt előrelépés a korábbi olcsóbb modellekhez képest; a mobil 8 GB RAM-mal érkezik majd. Háttértároló tekintetében 128, 256 és 512 GB-os opciók lesznek elérhetőek.

A hátlapon helyet kapó 48 megapixeles, teleobjektíves kamerából ugyan kimaradt a széles látószögű mód, a gyártó ígérete szerint a nagyobb felbontás lehetővé teszi, hogy a kétszeres szenzoros nagyítás után is éles képet kapjunk. További újdonságok, hogy a 16E a korábbi SE modellektől eltérően már USB-C töltőcsatlakozóval érkezik majd. Valamint ez az első készülék, amely az Apple saját gyártású Wi-fi és mobilinternet modulját kapja meg, a korábban a Snapdragon által gyártott modem helyett.

