Ilyen tavaszi időjárás várható: berúghatja az ajtót a La Niña fázis

Egy-egy régió időjárásának rövidtávú előrejelzésében a lokálisan jelentkező meteorológiai jelenségek (pl.: kialakuló ciklonok, anticiklonok) fontos szerepet játszanak. A hosszú távú, nagyobb területekkel foglalkozó elemzésekben – mint például a Severe Weather Europe által frissen publikált anyag – a Föld komplex, globális klímarendszerének folyamatai is számításba esnek.

A meteorológiai szakblog kutatói szerint Európában az idei tavaszra a vártnál nagyobb hatást gyakorolhat majd a La Niña éghajlati jelenség.

A tavalyi és az idei kánikula kapcsán gyakran esett szó a híradásokban az El Niño (teljes nevén El Niño–déli oszcilláció, ENSO) globális légköri jelenségről, amely a teljes északi félteke időjárására hatással van. A néhány évente visszatérő El Niño időszak idején a Csendes-óceán középső és keleti részén a víz a szokásosnál jobban felmelegszik, az általában keletről nyugat felé fújó, felszínközeli passzátszelek legyengülnek, így a térségben felszálló meleg levegő nagy mennyiségű óceáni hőt juttat a légkörbe, amely a szárazföldeken is a felszíni hőmérséklet emelkedését okozza.

Az ezen folyamat ellentétjének tekinthető, év eleje óta aktív La Niña fázis általában a Föld északi féltekén a megszokottnál alacsonyabb hőmérsékletért felelős. Az Egyesült Államok klímaügyi hivatala szerint a jelenlegi, gyengének mondható La Niña jelenség ugyan csekélyebb mértékben, de hatással volt az idei téli időjárásra.

January 2025 was quite unexpectedly the warmest January on record at 1.75C above preindustrial, beating the prior record set in 2024. This is despite the presence of La Niña conditions in the tropical Pacific, with the El Niño event of 2023/2024 long faded. pic.twitter.com/siRsFDQWc3