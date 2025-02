Váratlanul teljesen új terv került elő Gáza újjáépítésére: a szomszédos katonai hatalom járhatna jól

Jair Lapid izraeli ellenzéki vezető azt javasolta Washingtonban, hogy Egyiptom 15 évig felügyelje Gázát külső adósságának elengedése fejében. A terv szerint Egyiptom ENSZ-felhatalmazással irányítaná a térséget, és felügyelné az újjáépítést - írja a The Jerusalem Post.

Az izraeli ellenzéki vezető kedden, a washingtoni Foundation for Defense of Democracies konzervatív agytröszt előtt tartott beszédében mutatta be először részletes elképzelését a gázai helyzet rendezésére. A terv szerint a nemzetközi közösség és a regionális szövetségesek átvállalnák Egyiptom adósságait. Lapid kifejtette, hogy ez idő alatt Gáza újjáépülne, és megteremtődnének az önkormányzatiság feltételei. Egyiptom központi szereplőként felügyelné az újjáépítést, ami tovább erősítené az ország gazdaságát. A politikus azzal érvelt, hogy

Izrael egy nem Hamász-kötődésű entitásnak szeretné átadni Gáza irányítását, amely képes fenntartani a biztonságot.

Hangsúlyozta, hogy a térség újjáépítése nem lehetséges egy erre felhatalmazott szerv nélkül, amely Izraellel együttműködve biztosítja a térség stabilitását. Lapid szerint Egyiptomnak is előnyös lenne a megállapodás, mivel az ország gazdasága az összeomlás szélén áll, ami veszélyezteti nemcsak Egyiptom, de az egész Közel-Kelet stabilitását. A 155 milliárd dolláros külső adósság nem teszi lehetővé az egyiptomi gazdaság újjáépítését és a hadsereg megerősítését.

A javaslat szerint Egyiptom egy ENSZ Biztonsági Tanács határozat alapján venné át Gáza irányítását, beleértve a belső biztonság és a civil adminisztráció felügyeletét. Az irányítás „gondnokságként” lenne meghatározva, azzal a céllal, hogy később átadják a területet a Palesztin Hatóságnak, miután a szélsőségesség mértéke csökkent. Az újjáépítési folyamat egyiptomi felügyelet alatt zajlana, amelyben részt vennének Szaúd-Arábia és az Ábrahám-egyezmények országai is. Az Egyesült Államok Donald Trump elnök terveivel összhangban fektetne be a térségbe. A terv szerint Egyiptom lehetővé tenné a gázaiak rendezett kivándorlását is, amennyiben erre igény mutatkozik.

A javaslat kitér arra is, hogy Egyiptom megakadályozná a fegyvercsempészetet, megsemmisítené az alagutakat és felszámolná a megmaradt terrorista infrastruktúrát. Egy egyiptomi-izraeli-amerikai biztonsági mechanizmus jönne létre a közvetlen fenyegetések kezelésére. Lapid irodája szerint a tervet az elmúlt hónapokban dolgozták ki vezető politikai és biztonsági tisztviselők bevonásával. Az ellenzéki vezető amerikai látogatása során bemutatta javaslatát a Fehér Ház magas rangú tisztviselőinek és vezető szenátoroknak is.

Címlapkép forrása: Ashraf Amra/Anadolu via Getty Images