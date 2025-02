Nagy a balhé Kína legújabb lépése miatt: Amerika egyik legfontosabb katonai szövetségese közelében zúgtak a rakéták

A kínai haditengerészet éles lőgyakorlatot hajtott végre a Csendes-óceánon légi és tengeri célpontok ellen

- jelentette kedden a kínai állami televízió (CCTV). A gyakorlat diplomáciai feszültséget okozott a térség katonai hatalmaival, az Egyesült Államokkal szoros szövetséget ápoló Ausztráliával és Új-Zélanddal. A hadgyakorlat pontos helyszínének megjelölése nélkül a jelentés beszámolt arról, hogy a kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) gyakorlata koordinációs és utánpótlási műveleteket is magában foglalt.

VIDEO: A PLA Navy warship formation consisting of the Type 055 large destroyer Zunyi, Type 054A frigate Hengyang and the Type 903 comprehensive replenishment ship Weishanhu recently conducted combat exercises in the far seas of the South Pacific. It was a routine exercise based pic.twitter.com/5Lh9krQpGJ