Váratlanul előbukkant a szupermodern orosz T-14 Armata tank, de van itt néhány csavar

Új képsorok járják be a közösségi média felületeit, amelyen újra előkerül a már szinte elveszettnek hitt „szupertank”. A videóban az látható, hogy egy orosz kiképzőpályán használják a T-14-es Armata egyik darabját, vélhetően a harckocsizók kiképzéséhez. Ennél is érdekesebb azonban, hogy a jármű oldalán a nemrégiben elhunyt síita Hezbollah radikális iszlamista vezetők arcképei láthatóak, amely felvet néhány kérdést. Egyáltalán nem világos, hogy Oroszország elméletileg legmodernebb tankján mit keres Hasszán Naszrallah képe, de erre a képekből nem is nagyon kapunk választ. A részleteket jobban megvizsgálva viszont az tűnik fel, hogy valójában nem is a nagyreményű harckocsiról van szó, hanem annak valamilyen furcsa replikáján parádéznak (aminek az alapját vélhetően egy MT-LB adta) a fegyveresek, ettől pedig egészen szürreális élménye támad a nézőnek.

Russians proudly hung portraits of dead Hezbollah leader Nasrallah and other Hezbollah members on a fake T-14 Armata tank (mock-up on the MT-LB chassis). Most likely somewhere on military training grounds in Russia. pic.twitter.com/wekAPcTB99