Az éj leple alatt csapott le Ukrajna a rettegett orosz szolgálat emberére

Éjjel 01:00 óra körül a mariupoli ellenállás tagjai felrobbantottak egy FSZB-tisztet szállító autót a Primorszkij kerületben. A sérült személy jelenleg az intenzív osztályon fekszik

– közölte a mariupoli városi tanács.

A merényletet követően az FSZB fokozott keresési műveletekbe kezdett.

Az Ukrajinszka Pravda forrásai szerint a merényletet az ukrán katonai hírszerzés hajtotta végre.

A megszállt területeken rendszeresek az orosz tisztviselők, katonák és az ukrán kollaboráns hatóságok tagjai elleni merényletek.

Another successful operation of the Resistance. Tonight at about 01:00 in the Primorsky district, members of the Mariupol Resistance blew up a car with FSB scum. The victim is in intensive care. #Mariupol