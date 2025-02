Kiabálássá fajult Trump és Zelenszkij találkozója - Gyakorlatilag kidobták a Fehér Házból az ukrán elnököt

A Fehér Ház kommunikációs asszisztense, Margo Martin öt perces videót rakott ki a megbeszélésről, melyen az esemény legpikánsabb pillanatait is végig nézhetjük.

Trump elnök és Vance alelnök mindig Amerika mellett állnak és azok mellett, akik tisztelik a pozíciónkat a világban. Amerika soha nem fogja hagyni, hogy kihasználják"

- ezzel a kommentárral osztotta meg Martin a felvételt.

President Trump and Vice President Vance will always stand for America and those who respect our position in the world. America will never be taken advantage of. pic.twitter.com/0cKfPYQDdk