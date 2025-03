Aresztovics X-en tett közzé egy posztot, melyben azt írja:

Zelenszkij nemcsak háborút akar, hanem fegyverek nélkül akar háborút.

A volt tanácsadó szerint Zelenszkij gyengévé tette az ukrán hadsereget azzal, hogy a fegyverbeszerzések 55%-a kudarcot vallott, elvesztette Amerika támogatását és megosztotta az országot.

Nélküle Ukrajna jobban harcolna és hatékonyabban teremtene békét. Én a béke mellett állok. Van kiút: Zelenszkij, mondjon le”

– írja X-oldalán.

- Zelensky is not just proposing war - hes proposing war without weapons.He weakened the army (failed 55% of the defense procurement plan), lost U.S. support, and divided the country.Without him, Ukraine would fight better and make peace faster and more effectively.I stand {:url}