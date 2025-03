Friss jelentés: csúfos kudarcot vallott Ukrajnában az amerikai csúcsfegyver

Kivonták a frontszolgálatból az Egyesült Államok által Ukrajnának adományozott „rendkívül kifinomult” M1A1 Abrams harckocsikat, mert képtelenek voltak felvenni a harcot az orosz drónok jelentette fenyegetéssel – számolt be róla a New York Times

Az Egyesült Államok még 2023-ban szállított 31 darab M1A1 Abrams harckocsit. A lapnak nyilatkozó, magas rangú ukrán tisztviselők állítása szerint ebből az elmúlt szűk másfél évben 19 darabot megsemmisítettek, hatástalanítottak vagy elfogtak.

Azaz a veszteségráta 61%-os az amerikai harckocsi esetében.

Sokkal aggasztóbb tendencia azonban, hogy legtöbbjüket az oroszok által használt drónok tettek tönkre. Ennek következtében a megmaradt amerikai harckocsikat mind egy szálig kivonták a frontvonalból.

A New York Times cikkében arról is beszámolt, hogy az ukrán parancsnokok szerint teljesen megváltozott a háborúk megvívásának módja: a legtöbb haláleset (70-80%) most már egyértelműen a drónokhoz köthető.

A drónok – példátlan precizitásukkal és tömeges előállításuknak köszönhetően – messze felülmúlták az olyan hagyományos fegyvereket, mint a tüzérség, vagy a különféle páncélozott járművek. Ezek az eszközök ma már abszolút több páncélozott fegyvert semmisítenek meg, mint a többi katonai eszköz együttvéve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images