Elképesztő felvételek készültek Elon Musk felrobbant űrhajójáról

Ahogy arról mi is beszámoltunk, bár a SpaceX Starship-rakétarendszerének Super Heavy gyorsítórakétája a tervek szerint visszatért a kilövőállásra,

a rendszer második fokozatát képező űrhajó azonban rengeteg lángoló darabra hullott szét a légkörben.

Az Elon Musk által tulajdonolt X-en számos felvétel látott napvilágot a rakétatesztről, amelyeken jól látható a teljesen megsemmisült Starship.

Additional Footage showing the reentry of Debris from SpaceXs Starship Flight 8 earlier over the Bahamas. pic.twitter.com/1ETvUQS3FT

A baleset miatt átmenetileg több floridai repülőtéren, köztük Miamiban és Orlandóban is leállították a járatokat. Az X-en megjelent videókon láthatóan az óvintézkedéseknek köszönhetően a repülőjáratok

egy az egyben elkerülték a visszahulló törmelékkel érintett régiót a Karib-térség felett.

A Starship lángoló darabjait egy éppen repülőn utazó X-felhasználó is rögzítette.

Wow, footage filmed by a passenger onboard a commercial flight flying near Florida and the Lucayan Archipelago, captured the breakup of SpaceXs Starship Flight 8 as it reentered Earths atmosphere earlier tonight near the Turks and Caicos. pic.twitter.com/MiSzZ6jKn0