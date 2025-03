A világ egyik legkeményebb diktatúrája félreérthetetlen üzenetekkel jelzi: kész új területen megvetni a lábát

Kim Dzsongun, az észak-koreai rezsim vezetője 2025. március 8-án látogatott el a kulcsfontosságú hadikikötőbe, ahol megtekintette meg a projektek előrehaladását. A jelzésértékű vizit egyben jelezte azt is, hogy Phenjan komoly figyelmet fordít a haditengerészeti célok megvalósítása érdekében. Az állami média által közzétett képeken két, különböző építési fázisban lévő hajó látható a hajógyár eltérő részlegeiben. Az első, előrehaladottabb állapotban lévő fregatt nagy felépítménnyel rendelkezik, amelynek kialakítása a radarok általi kiszúrhatóság csökkentését célozza. A hajó várhatóan modern rendszereket kap, köztük fix paneles radart és függőleges kilövőrendszert (VLS), amely cirkáló- és légvédelmi rakéták indítására egyaránt alkalmas.

A 3000 tonnánál nagyobb vízkiszorítású hajó Észak-Korea valaha épített legnagyobb felszíni hadihajója lesz.

A második fregatt, amely egy másik csarnokban épül, egy különálló program része. Bár kialakítása kevésbé fejlett az első hajóénál, ez is modernizált elemeket tartalmaz, és elsősorban járőrözési és partvédelmi feladatokra szánják. A haditengerészeti program része egy 7000 tonnás, nukleáris meghajtású stratégiai tengeralattjáró építése is Sinpo szárazdokkjában. A tengeralattjáró akár tíz ballisztikus rakétát is hordozhat, jelentősen növelve az ország rejtett csapásmérő képességét.

