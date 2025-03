Fokozódik a kereskedelmi háború: merészet lépett Kína

Peking mától kezdve számos amerikai mezőgazdasági termékre vetett ki vámot, amelyek legnagyobb külföldi piaca Kína. Emellett a kínai kormány azt is bejelentette, hogy 15 amerikai vállalatot eltilt a kínai termékek vásárlásától. Ezek a legújabb fejlemények a világ két legnagyobb gazdasága közötti kereskedelmi háborúban - jelentette a The New York Times