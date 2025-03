Kudarcot vallott az amerikai csúcstechnika a fronton: felvételeken az orosz hadsereg legújabb zsákmánya

A felvételeken az látható, ahogy egy orosz páncélos egy Abrams tankot vontat valahol Oroszország Kurszki területén. Az egyik bejegyzés szerint a harckocsit Szentpétervárra szállítják majd.

A tankot egy FPV-drón, tehát egy távolról egy ember által irányítható drón találhatta el.

The captured American M1A1SA UKR Abrams tank of the Ukrainian Armed Forces from the Kursk region will be sent to St. Petersburg , said Channel One military correspondent Dmitry Kulko . pic.twitter.com/JKq1f1CpLq