Lehullott a lepel, Elon Musk ennyit utalhat Donald Trumpnak – Példátlan kifizetés van készülőben?

A lap értesülései szerint Elon Musk az elmúlt napokban azt jelezte Donald Trump tanácsadóinak, hogy jelentős összeggel kíván támogatni Trump-párti politikai szervezeteket. A techmilliárdos, aki jelenleg a kormányzati hatékonysági hivatal (DOGE) állítólagos vezetőjeként tevékenykedik, ezzel történelmet írhat.

A hétvégén Musk az Air Force One fedélzetén utazott Trumppal Floridába, ahol Marco Rubio külügyminiszterrel vacsorázott. Mindezt azután, hogy a Times forrásai szerint a néhány nappal ezelőtti kabinetülésen heves szóváltásba keveredett a páros. Mint arról beszámoltunk,

kedden Trump öt Tesla járművet mutatott be a Fehér Ház kertjében, egyet pedig meg is vásárolt,

ezzel népszerűsítve Musk zuhanó részvényindexekkel szembesülő cégét.

A most tervezett adomány nem Musk saját kampányszervezetén, az America PAC-en keresztül valósulna meg, hanem az elnökhöz köthető külső szervezeteken keresztül. Ezek között lehet a Make America Great Again Inc. nevű szuper PAC vagy a Securing American Greatness politikai nonprofit szervezet is.

Musk tavaly közel 300 millió dollárral tolta meg Trump elnökválasztási kampányát,

és jelenleg is 6 millió dollárt fordít egy konzervatív jelölt támogatására a wisconsini legfelsőbb bírósági választáson.

A New York Times úgy tudja, a dél-afrikai származású üzletember ezzel a gesztussal bizonyíthatja, hogy "csapatjátékos", és javítani kívánhat a megromlott kapcsolatán a Trump-adminisztráció többi tagjával, akik a lap forrásai szerint úgy vélik, túlságosan önállóan, a kormányzattal való egyeztetés nélkül dolgozott.

A Trump-párti szervezeteknek utalt adomány pontos összege és részletei azonban nem feltétlenül fognak nyilvánosságra kerülni,

mivel a nonprofitoknak nem kell közzétenniük támogatóik listáját.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images