Mégis miért volt Putyin katonai egyenruhában? – Olyan választ adott a Kreml, amit senki nem fog megköszönni

Tegnap majdnem kilenc hónapnyi intenzív harc után lényegében megnyerte az orosz haderő a kurszki csatát: szinte teljesen kitolták az ukrán katonákat a részlegesen megszállt orosz megyéből és visszafoglalták Szudzsát.

Az alkalmat ünnepelve Vlagyimir Putyin orosz elnök Kurszk megyébe utazott, ahol meglátogatott egy katonai műveleti parancsnokságot is és bejelentette azt is, hogy terroristaként fogják kezelni a hadifogságba esett ukrán katonákat.

Sok orosz-ukrán háborúval foglalkozó bloggernek feltűnt, hogy az orosz elnök az orosz haderő elsődleges rendszeresített katonai gyakorlóját, egy EMR-mintás VKPO egyenruhát viselt.

Az orosz elnök szinte mindig civilben van: utoljára 2022 őszén, egy hadgyakorlaton kanyarintott magára egy katonai kabátot, de itt is egy öltönyre húzta ezt rá.

