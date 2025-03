Megostromolták és megszállták a tüntetők a New York-i Trump Towert

A szombaton New Yorkban letartóztatott, jelenleg Louisianában bevándorlási őrizetben lévő Khalil ügye széleskörű tiltakozást váltott ki. Demokrata törvényhozók, az ENSZ megszállt palesztin területekért felelős különmegbízottja és civil jogvédők is felszólaltak az ügyben.

A Jewish Voice for Peace nevű zsidó anticionista szervezet által szervezett csütörtöki demonstráción a New York-i rendőrség becslése szerint legalább 150-en vettek részt. A tüntetők "Ne a diákokkal, a nácikkal harcoljunk" és "Szabadságot Mahmoudnak, szabadságot Palesztinának" feliratú táblákat tartottak.

BREAKING: Hundreds of Jews and allies have taken over Trump Tower chanting We want justice, you say how. Bring Mahmoud home now! and Fight Nazis, not students.The civil disobedience is spawned by the ICE arrest of Palestinian student Mahmoud Khalil. pic.twitter.com/eQLLfhrfmU