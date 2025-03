Elárulta végre Donald Trump, hogyan gondolta a háború 24 órás lezárását

Trump egy friss interjúban reagált Sharyl Attkisson újságíró felvetésére, aki emlékeztette őt a választási kampány során tett ígéretére az orosz-ukrán konfliktus gyors rendezésével kapcsolatban.

Az újságíró emlékeztette a Fehér Ház vezetőjét, hogy kampánybeszédei során többször is megígérte, hogy 24 órán belül mindent megold.

Kissé szarkasztikus voltam, amikor ezt mondtam. Amit valójában gondoltam, az az, hogy szeretném rendezni a helyzetet, és úgy véltem, sikerrel is járnék ebben

- magyarázta Trump az interjúban.

A rövid interjúrészletből az is kiderült, hogy az amerikai vezető szerint egészen jól haladnak a megbeszélések Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is az esetleges ukrajnai tűzszünetről. Trump azt is megígérte, hétfőn részletesebb tájékoztatást fog nyújtani.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images