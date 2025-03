Donald Trump érvénytelenítené Joe Biden döntéseit

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint hétfő hajnalban posztolt arról a Truth Socialön, hogy érvénytelennek tekinti elődje, Joe Biden egyes lépéseit, mivel feltételezése szerint nem tudatosan és aláírógéppel szignózta azokat a demokrata politikus. A republikánus zászlóvivő bejelentése előtt már napok óta terjedt a Trump-párti közösségimédia-felületeken és sajtóban az a teória, miszerint Biden intézkedései semmisek lehetnek, mert az idős elnök nem volt tisztában azzal, hogy pontosan milyen dokumentumokra került az aláírása. De mi az a sokat emlegetett "autopen", mennyire bevett a használata, és milyen következményekkel járhat Trump bejelentése?

A „kegyelmeket”, amelyeket Álomszuszék Joe Biden adott a Politikai Gengszterek Nem Különb Bizottságának és sok másnak, ezennel ÉRVÉNYTELENNEK, SEMMISNEK, ÉS TÖBBÉ HATÁLYTALANNAK nyilvánítom, mivel azokat aláírógéppel írta alá. Más szóval, nem Joe Biden írta alá őket, de ami még fontosabb, nem tudott róluk semmit!

- fogalmazott közösségi oldalán Donald Trump (kiemelések az eredeti alapján - a szerk.).

Az amerikai elnök azt állította, a "szükséges kegyelmi dokumentumokat nem ismertették Bidennel, és ő nem hagyta jóvá. Semmit sem tudott róluk, és akik tudtak, azok talán bűncselekményt követtek el." A Joe Biden által kegyelemben részesített bizottsági tagokat Trump egyúttal azzal fenyegette meg, hogy

a legmagasabb szintű vizsgálat tárgyát képezik.

A volt ingatlanmágnás bejegyzésében azokra az általa korábban már támadás alá vett politikusokra utalt, akik részt vettek a Capitolium 2021. január 6-i ostromát vizsgáló kétpárti kongresszusi különbizottság munkájában, köztük Adam Kinzinger és Liz Cheney egyedüli republikánus képviselőkként. Joe Biden utolsó hivatalban töltött napján, január 20-án jelentette be, hogy előzetes elnöki kegyelmet adott a testület valamennyi tagjának és az előttük tanúskodó capitoliumi rendőröknek, mondván,

ezek a köztisztviselők becsülettel és kitüntetéssel szolgálták nemzetünket, és nem érdemlik meg, hogy indokolatlan és politikai indíttatású büntetőeljárások célpontjai legyenek.

A volt elnök aznap emellett három testvérét és két sógorát, valamint Anthony Fauci korábbi járványügyi tisztviselőt és Mark Milley tábornokot is mentesítette a tevékenységükkel összefüggő esetleges felelősségre vonás alól. Fauci és Milley szintén Trump célkeresztjébe kerültek, főleg miután utóbbi "ízig-vérig fasisztának" titulálta az elnököt.

A demokrata elnök szintén vihart kavart, amikor december elején széles körű, előzetes kegyelmet adott fiának, Hunternek. Két héttel később enyhítette a koronavírus-járvány idején házi őrizetbe helyezett 1499 ember büntetését, és 37 halálraítélt életének is megkegyelmezett. Január 17-én ezenkívül közel 2500, nem erőszakos kábítószer-bűncselekmény miatt elítélt embernek adott kegyelmet. Összességében Biden nyújtotta a legtöbb elnöki kegyelmet és enyhítést az amerikai történelem során.

Trump tehát most azt jelentette be, hogy elsősorban, de nem kizárólagosan a január 6-i ostromot feltáró bizottsági tagok kegyelmeit nem tartja érvényesnek, így nem kizárt az érintettek elleni jogi eljárás indítása sem. Mindezt pedig az úgynevezett aláírógép, azaz az "autopen" használatára alapozza.

A Newsweek összeállítása persze kiemeli, hogy egy hangzatos Truth Social-poszt nem bír valós, jogi következményekkel, viszont

ha Trump valóban Biden kegyelmeinek eltörlésére tenne próbát egy azokat felülíró elnöki rendelet kiadásával, az minden bizonnyal a Legfelsőbb Bíróságon kötne ki.

Innen indult minden

A bakikra hajlamos, immár 82 éves Joe Biden szellemi frissességét és rátermettségét számos alkalommal kétségbe vonták hivatali ideje alatt. Ennek kapcsán a két legmeghatározóbb pillanat egyike Robert Hur különleges ügyész tavaly februárban kiadott jelentése volt, mely "korlátoltnak" nevezte a korábbi elnök memóriáját, míg a másik a két elnökjelölt júniusi televíziós vitája volt, mely során a demokrata elnök láthatóan gyengének és zavartnak mutatkozott. Egy hónapos huzavona után Bident saját párttársai bírták visszalépésre, helyette Kamala Harris alelnök mérkőzött meg novemberben Trumppal.

Ennek tükrében republikánus politikusok és Trump-párti médiumok gyakran vetették fel azt a kérdést, hogy "Ki irányítja valóban az Egyesült Államokat?", majd legtöbbször Jill Biden first ladyre, fiára, Hunter Bidenre vagy az elnöki tanácsadókra mutogattak.

WHOEVER CONTROLLED THE AUTOPEN CONTROLLED THE PRESIDENCYWe gathered every document we could find with Biden's signature over the course of his presidency.All used the same autopen signature except for the the announcement that the former President was dropping out of the https://t.co/CC3oJUkNr4 — Oversight (Project) March 6, 2025

Ebbe a narratívába tökéletesen beleillik a Project 2025-öt jegyző jobboldali agytröszt, a Heritage Foundation által kezdeményezett felülvizsgálat (Oversight Project) március 6-i X-posztja, ami útjára indította azt az ellentmondást, amire most Trump is hivatkozott. Mint állították, összegyűjtöttek minden Biden aláírásával ellátott dokumentumot, és

mindegyik ugyanazt az automatikus aláírást használta, kivéve azt a bejelentést, hogy a volt elnök tavaly kiszállt a versenyből.

A konzervatív Oversight Project egyébként azután hozta nyilvánosságra a "nyomozását", hogy Missouri állam főügyésze, Andrew Bailey március 5-én levélben fordult a szövetségi igazságügyi minisztériumhoz, azt kérve, hogy vizsgálják ki,

Biden elnök kognitív hanyatlása lehetővé tette-e, hogy nem megválasztott munkatársai az ő tudtán kívül erőltessenek át radikális intézkedéseket.

BREAKING: I am demanding the DOJ investigated whether President Bidens cognitive decline allowed unelected staff to push through radical policy without his knowing approval.If true, these executive orders, pardons, and all other actions are unconstitutional and legally void. pic.twitter.com/pOhATRfw2j — Attorney (General) March 5, 2025

"Ha ez igaz, akkor ezek a végrehajtói rendeletek, kegyelmek és minden más intézkedés alkotmányellenes és jogilag semmis" - vélekedett Bailey. A főügyész, ahogy az Oversight Project sem hozott nyilvánosságra a vádakat alátámasztó bizonyítékot, azon kívül persze, hogy ugyanúgy néznek ki Biden szignói. Ahogy Trump is kiemelte fentebbi posztjában,

a lényeg ugyanis nem az, hogy az aláírások megegyeznek, hanem az, hogy Biden tisztában volt-e a lépésekkel, melyekre áldását adta.

A republikánus Bailey az elnök állapotáról szóló korábbi sajtóértesülésekre hivatkozik, valamint Mike Johnson republikánus házelnök beszámolóira, miszerint egyik egyeztetésük alkalmával a demokrata elnök nem volt tisztában egy általa aláírt, energiapolitikai rendelet részleteivel. Ezt természetesen érdemes némi forráskritikával kezelni, hiszen Johnson, illetve valamennyi republikánus érdekében nem az áll, hogy Biden alkalmasságát bizonygassa, épp ellenkezőleg.

A republikánusokhoz húzó bulvárlap, a New York Post közben két forrásra hivatkozva azt írta, egy nem megnevezett tanácsadó visszaélhetett a rá bízott autopen használatával Biden Fehér Házában, és egyoldalúan dönthetett arról, hogy az elnök mit ír alá. Az újság azonban hozzátette, "a Post nem teszi közzé a munkatárs nevét, mivel nem állnak rendelkezésére konkrét bizonyítékok és más kollégák cáfolták az értesülést."

A Biden ellen a közösségi médiában felhozott vádakat Trump már a múlt héten kihangosította:

13-án például úgy nyilatkozott elődjéről a Fehér Házban, hogy

az ember súlyosan alkalmatlan volt. Csak meg kell nézni, autopennel írt alá. Ki írta alá ezeket a dolgokat a géppel? Kinek jutna eszébe fontos dokumentumokat autopennel aláírni?

Rá egy nappal az igazságügyi tárcánál tartott beszédében "tiszteletlennek" nevezte a mechanikus szignózást, és felvetette azok érvénytelenségét is. Két nappal ezelőtt Trump azt firtatta közösségi oldalán, hogy "a Biden-évek alatt az volt az igazi elnök, aki az autopent kezelte!", majd tegnap egy, a legutóbbi amerikai elnökök portréit ábrázoló képet osztott meg, melyen Joe Bident egy aláírógépre cserélték.

De mi az az autopen?

Más néven aláírógép, mely funkciója egyértelművé válik, ha nevén nevezzük az eszközt. Nemcsak a naponta több tucat aláírást produkálni kényszerülő politikusok, hanem celebek, sztárok és sportolók is előszeretettel használják a Forbes riportja szerint.

Noha már Thomas Jefferson (1801-1809) nagy rajongója volt a "poligráfnak", mellyel párhuzamosan kettő levél írására vált képessé, állítólag Harry Truman (1945-1953) volt az első elnök, aki hivatali ideje alatt hasznát vette az aláírógépnek, melyet John F. Kennedy (1961-1963) szintén rendszeresen nyüstölt. A fehér házi autopen viszont szigorúan őrzött titok volt mindaddig, amíg Gerald Ford (1974-1977) hivatala nyilvánosan elismerte annak alkalmazását. Az aláírógép kezdetben a tömegével kiállított ajándékok és más személyes levelek, dokumentumok számára volt fenntartva.

2005-ben George W. Bush kikérte az igazságügyi tárca szakvéleményét annak használatáról. Mint akkor kifejtették,

az elnöknek nem kell személyesen aláírnia egy általa jóváhagyott és aláírt törvényjavaslatot, hogy a törvényjavaslat törvényerőre emelkedjen.

"Az elnök ehelyett az [alkotmány] I. cikkelye, 7. szakasza értelmében úgy is aláírhat egy törvényt, hogy utasítja egy beosztottját, hogy az elnök aláírását helyezze el a törvényjavaslaton, például aláírógép útján" - fogalmaz a riport, kiemelve, hogy ehhez természetesen először az elnöknek saját magának kell dönteni a jóváhagyásról.

Ám a sürgős törvények egyszerű szignózása néha óriási logisztikai kihívást jelent.

Barack Obama (2009-2017) volt az első amerikai elnök, aki az autopen segítségével írt alá jogszabályt, ami akkoriban szintén kivívta néhány republikánus nemtetszését. Erre 2011. május 26-án került sor, amikor a franciaországi G8-csúcsról bólintott rá a Patriot Act meghosszabbítására.

A CNN korábban arról írt, a Biden-adminisztráció tetemes erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy személyesen juttassanak el aláírandó törvényeket az éppen Fehér Házon kívül tartózkodó elnökhöz. Beszámolójuk szerint Biden alatt ritkaságszámba ment az autopen használata, így Dél-Koreába és a Karib-tengerre is repítettek át papírmunkát, bár a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) finanszírozását biztosító törvényt 2024-ben aláírógéppel hitelesítette.

Donald Trump mutatja az aláírását az elnöki rendeleten, mely kiléptette az Egyesült Államokat a Transz-csendes-óceáni Partnerségből 2017-ben. Fotó: Ron Sachs - Pool/Getty Images

Fordított boszorkányüldözés?

A liberális elfogultsággal nem vádolható Fox News Digital közben szúrópróbaszerűen több mint 20, szövetségi nyilvántartásban lévő Biden-rendeletet vizsgált meg, és mindegyiken ugyanazt az aláírást találták. De górcső alá vették az első és második Trump-adminisztráció idején kiadott rendeleteket is, melyeket gyakran a nyilvánosság előtt írt alá a régi-új elnök, és

megállapították, Trump szignói szintén megegyeznek.

A Newsweek erre azt a megfejtést találta, hogy a Heritage Foundation által kiválasztott dokumentumok mind a washingtoni Nemzeti Levéltárból származnak, mely nem az eredeti példányokat, hanem a digitalizált változatokat őrzi.

Ezek a másolatok számítógép által generált aláírást használnak ott, ahol az elnök aláírta a dokumentumot,

ami azt jelenti, hogy Biden aláírásának online másolatai automatikus aláírásnak tűnnek, de ezek nem tükrözik az eredeti változatot. A lap szerint

fényképes bizonyíték van arra, hogy Biden számos olyan dokumentumot aláírt, amelyeket a Heritage Foundation állítása szerint autopen szignózott.

Ugyanez a helyzet egyébként Trump levéltárban őrzött iratai esetén is.

Egyelőre tehát eléggé ingatag lábakon állnak a republikánus elnök vádjai a demokrata elődjével szemben, és ha valóban vizsgálat vagy bírósági eljárás indulna a kérdésben, rendkívül nehéz lesz érdemben bizonyítani, hogy Biden egyáltalában nem volt tisztában a nevében aláírt dokumentumokkal – bármennyire is észrevehető volt a viselkedésén az idő vasfoga. Ráadásul egy fellebbviteli bíróság tavaly úgy ítélte meg, hogy az elnöki kegyelmek akár szóban is megvalósulhatnak, és nem muszáj írásba adni őket, így az aláírás hitelessége akár irreleváns is lehet. Ha Trump perre vinné az igazát, az eddig kevés figyelmet kapott, de annál elterjedtebb autopen jogszerűsége minden bizonnyal a Legfelsőbb Bíróság előtt landolna.

Amikor arról kérdezték az elnököt az Air Force One fedélzetén, hogy Biden többi intézkedése is érvénytelen lehet-e, Trump azt felelte,

ez nem az én döntésem. Ez a bíróságon múlik. De én azt mondanám, hogy semmis, mert biztos vagyok benne, hogy Bidennek fogalma sem volt arról, hogy mi történik.

Az Axios által megszólaltatott szakértők kételkednek abban, hogy Trump törvényesen visszavonhatná a véglegesnek tekintett kegyelmeket, és valószínűleg veszítene, ha bíróság elé vinné a kérdést, hiszen más elnökök is írtak alá kegyelmeket mechanikusan. Kimberly Wehle, a Baltimore-i Egyetem jogászprofesszora szerint viszont az elnöknek már az is elégtétellel bírhat, ha az általa kipécézett embereket pereskedésre kényszeríti, ezzel pénzügyi és érzelmi nyomást gyakorolva rájuk.

Please! You guys have been threatening this forever! Bring it on, its getting boring waiting.I love how these people dont use real names https://t.co/yV5FImKAt7 — Adam (Kinzinger) March 17, 2025

Joe Biden, illetve közeli munkatársai eddig nem reagáltak Trump állításaira. Az egyik előzetesen megkegyelmezett bizottsági tag, Adam Kinzinger úgy reagált az X-en,

ugyan! Már örökké ezzel fenyegetőztök! Gyerünk már, kezd unalmas lenni a várakozás.

