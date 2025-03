3,2 millió embert nyilvánított halottá a DOGE, de van egy csavar a történetben

A társadalombiztosító vélhetőleg azért törölte nagyjából 3,2 millió ember SSN (Social Security Number) számát, mert ezzel akarták jelezni a DOGE felé, hogy dolgoznak a biztosítási rendszer hatékonyabbá tételén, és küzdenek azért, hogy megakadályozzák a már nem élő emberek részére a nyugdíjak kiutalását.

For the past two weeks, has begun a major cleanup of their records. Approximately 3.2 million numberholders, all listed age 120+, have now been marked as deceased. More work still to be done. @SocialSecurity