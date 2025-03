Videó: csúcskategóriás NATO-páncélost zsákmányoltak az oroszok

Az orosz TASZSZ hírügynökség rakott ki cikket nemrég arról, hogy a Szudzsát visszafoglaló orosz erők nekiálltak összeszedni az ukrán haderő által hátrahagyott fegyvereket, technikai eszközöket.

A mellékelt videóban jól látható, hogy

az orosz katonák begyűjtöttek két darab amerikai gyártmányú M2A2 Bradley típusú lövészpáncélost is, az első láthatóan kifejezetten jó állapotban is van.

️ The Armed Forces are transporting their trophies from the Sudzha District in the Kursk region - here you can see a Bradley. #Russian