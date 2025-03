A kurszki ukrán kiszögellés felszámolását követően Kijev újra azzal próbálkozott, hogy területet foglaljon el Oroszország nemzetközileg elismert határain belül, ezúttal Belgorodnál próbálkoztak meg a támadással. Az akcióról először az orosz védelmi minisztérium számolt be, de ezt az állítást az ukránok tagadták. Később aztán elkezdtek szállingózni azok a bizonyító erejű felvételek, amelyek igazolták, hogy valóban megpróbálták megismételni a 2024 augusztusi támadás sikerét, de ezúttal kudarc lett a vége. Az esetre a német újságíró is felhívta a figyelmet, méghozzá eléggé súlyos kritikával:

Tényleg nem bánom, hogy német felszereléseket használnak (az ukránok) és ez elveszik, mint ez a Bergepanzer Wisent. De jó lenne, ha ez nem egy rosszul megtervezett, rosszul végrehajtott 500 méteres betörés során történne Belgorod megyébe, amelynek a vége az összes felszerelés elvesztése semmi nyereség Ukrajna számára.

I really dont mind German equipment being used & also being lost like this Bergepanzer Wisent.But it would be nice if it would not happen in a badly planned, badly executed 500-meter-incursion into Belgorod oblast that ends with all equipment lost & nothing gained for Ukraine. pic.twitter.com/tcci4x1V9x