Azonnal lemond az elnök Magyarország szomszédjában, ha beigazolódnak a súlyos állítások

A szerb államfő egy brüsszeli sajtótájékoztatón jelentette ki, hogy

azonnal távozik posztjáról, amennyiben igazolódik a hangágyú használatának vádja.

Vucic hangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ilyen eszközt nem vetettek be, amit amerikai és európai szakértők is megerősítenek. A kérdés tisztázására Milos Vucsevics megbízott miniszterelnök hivatalos meghívót küldött az orosz FSZB és az amerikai FBI vezetőségének, hogy vegyenek részt a vizsgálatban.

A március 15-i belgrádi tüntetésen a belügyminisztérium szerint több mint 100 ezren vettek részt. A demonstrációk tavaly november óta zajlanak Szerbiában, amikor egy újvidéki vasútállomáson történt baleset következtében 15 ember vesztette életét egy vasbeton tető leomlása miatt. A tüntetők a hatóságokat teszik felelőssé a tragédiáért, mivel az épületen nemrégiben végeztek el felújításokat, és azzal vádolják a szerbiai adminisztrációt, hogy nem ellenőrizték elég alaposan a renoválás eredményét. Több ellenzéki médium is közzétett olyan felvételeket, amelyeken a tömeg hirtelen az utca szélére húzódik, és ezt ultrahangos eszköz használatával magyarázták, a szerb hatóságok - köztük a Belügyminisztérium, a Biztonsági és Információs Ügynökség, valamint a Védelmi Minisztérium - határozottan cáfolták ezeket az állításokat.

BREAKING: Acoustic Weapons (LRADs) Are Being Used on Protestors in Serbia!! At least 100,000 people took to the streets of Belgrade on Saturday in what has been described as Serbias largest-ever anti-government protest. The rally, driven by university students leading pic.twitter.com/lVQEOvwQnB