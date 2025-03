Totálisan összeomlott a tűzszünet: az IDF tankjai benyomultak a Netzvarim-folyosóba

Izraeli harckocsik léptek be a Gázai övezetbe, ezzel Jeruzsálem újabb lépéssel jeli, hogy nem tervez a közeljövőben visszatérni a tűzszünethez.

A Jerusalem Post számolt be arról, hogy az Izraeli Védelmi Erők (IDF) páncélosai a tegnapi nagyszabású bombázásokat követően beléptek a Gázai övezetet kettévágó Netzvarim-folyosóba. Eleinte palesztin források számoltak be a lánctalpasok megjelenéséről, később ezt a jeruzsálemi lapok is megerősítették. Arról még nincs megerősítés, hogy ezzel az izraeli hadsereg egy szélesebb körű inváziót kezdene, bár

minden jel afelé mutat, hogy a mindössze két hónapos tűzszünetet egy átfogó katonai hadművelet zárhat le.

Izrael és a Hamász 2025 január közepén kötött egymással tűzszünetet, ám a törékeny megállapodás több alkalommal is az összeomlás szélére jutott. A feszültség végül március 18-án vezetett addig, hogy az IDF éjjel nagyszabású légitámadást indított az övezetben található célpontok ellen, a csapásokban több százan vesztették az életüket.

Az IDF közölte, hogy az elmúlt 24 órában az IDF katonái célzott szárazföldi hadműveleteket indítottak Gáza középső és déli részén, azzal a céllal, hogy kiterjesszék a biztonsági övezetet, és részleges ütközőzónát hozzon létre az övezet északi és déli része között. Azt, hogy a döntéshozók ezt még nem tekintik egy széleskörű inváziónak, jelzi az is, hogy a Golani-dandár erőit a déli szektorban állomásozzák, készenlétben maradva a Gázán belüli műveletek végrehajtására.

A Portfolio Checklist szerdai adásában Csicsmann László egyetemi tanár elemezte az eszkalálódó gázai konfliktust. A szakértő egyebek mellett arról beszélt, hogy valószínűnek tűnik egy izraeli szárazföldi offenzíva megindítása:

