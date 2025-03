Beleszállt Medvegyev a leendő német kancellárba: a második világháborúban is ez volt, és mi lett a vége

A leendő kancellár, Merz azzal vádolja Oroszországot, hogy háborút folytat Európában, és gyújtogatással, bérgyilkosságokkal és dezinformációval veszi célba Németországot. Még nincs hatalmon, de máris hazudik, mint Goebbels. A náci Németország 1941-1945 között így támadott minket. Tudjuk, hogy mi lett a vége. Rossz kezdés, Fritz

– írta X-oldalán Medvegyev angol nyelven.

Future Chancellor Merz accuses Russia of waging war in Europe and targeting Germany with arson, contract killings & disinformation. You're not in power yet but already lying like Goebbels. Nazi Germany attacked us like this from 1941-1945. We know how it ended. Bad start, Fritz! {:url}