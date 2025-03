Véres küzdelem zajlik az elnöki palotáért: bevetették a mesterlövészeket

A szudáni polgárháború 2023. április 15-én kezdődött, amikor a korábban a hadsereg mellett álló félkatonai csoport, az RSF és a hadsereg között hatalmi harc indult meg.

A Gyorsreagálású Támadó Erőknek akkor gyorsan sikerült megszerezniük a fővárost, Kartúmot is, a kormány a Vörös-tenger partján található Port Szudánba tette át székhelyét.

Az RSF jelenleg az ország délnyugati területét tartja ellenőrzése alatt, de a kormányerők törnek előre a főváros felé a Nílus vonalán.

Mindkét fél megfogadta, hogy folytatja a harcot az ország fennmaradó részéért, a béketárgyalásokra irányuló erőfeszítések eddig nem vezettek eredményre.

Az RSF idén párhuzamos kormány létrehozásába is belekezdett.

Az ENSZ szerint a polgárháború a világ legnagyobb humanitárius válságához vezetett, milliók éheznek. Mindkét harcoló felet háborús bűnök elkövetésével, az RSF-et emellett népirtással is vádolják.

Az elnöki palotáért már hetek óta folyik a harc, az RSF keményen küzd az ellenőrzés fenntartásáért, többek között a környező belvárosi épületeken elhelyezett mesterlövészek segítségével.

Vezetőjük, Mohamed Hamdan Dagalo a hét elején utasította a csapatokat, hogy ne adják fel a palotát.

A hadsereg továbbra is fenntartja légi fölényét a paramilitáris szervezettel szemben, de az RSF az utóbbi időben növelni tudta drónjai bevetésének hatékonyságát.

Csütörtök hajnalban robbanásokat lehetett hallani Kartúmból, melyeket a hadsereg repülőinek és drónjainak légicsapásai okozhattak.

Sudanese army faught the fiercest battle last night liberating Presidential palace in Khartoum. I see the Emirati money turned into ashes. Long live Sudan! pic.twitter.com/WAMajh3UWk

One of Sudans most fiercest battles is currently unfolding tonight in Khartoum as SAF fights to reclaim the Republican Palace, the presidential seat of power in Sudan, from the genocidal RSF militia who have entrenched themselves for nearly 2 years. #KeepEyesOnSudan