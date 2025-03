Bizonyító erejű felvételek: hatalmas pusztítást végzett Ukrajna csapása az orosz támaszponton

Március 20-án hajnalban robbanások zajára kelhettek a lakók az oroszországi Engels városában, amely mintegy 600 kilométerre fekszik az ukrajnai határtól.

Az orosz-ukrán háború egyik legfontosabb légitámaszpontjának számít az engelsi, ahol kulcsfontosságú bombázókat is állomásoztatnak. Kijev korábban már többször is célba vette a légibázist, legutóbb március 20-án hajnalban érkeztek az ukrán drónok. Bár az oroszok tagadták, hogy súlyosabb károk lennének, a becsapódások után hatalmas robbanást lehetett látni, valamint a környéken evakuálni kellett a lakosságot. A nyílt forráskódú információkból dolgozó elemzők (OSINT) megállapították, hogy vélhetően a lőszerraktár semmisülhetett meg hatalmas detonációval. A feltételezést most a legfrissebb Maxar műholdképek is megerősítették, amelyek egy nappal az eset után készültek:

A felvételeken több kráter is látható, amely a teljesen megsemmisült épületek helyét jelzi. Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint

ezekben a raktárakban tárolták korábban a Kh-101 és Kh-555 rakétákat.

Ezekkel a típusokkal az orosz légierő több alkalommal is támadta már Ukrajna területét innen, ezeket Tu-160-as és Tu-95-ös bombázókról indítják, amelyek innen szálltak fel. Anatolij Hrapcsinszkij légiközlekedési szakértő elmondása szerint valószínűleg a rakéta-előkészítő központot is megsemmisítették a csapások.

