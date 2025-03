Ismét megvillantotta Kína a jövő lopakodó vadászgépét: az egész világ félreérthetetlen üzenetet kapott

Globálisan egyre kiélezettebb a verseny a következő generációs lopakodó vadászgépek kifejlesztésében, több katonai hatalom egyszerre próbálja megnyerni a rohanást. A jelek szerint egyelőre Kína áll a legjobban ebben, mivel már tavaly év végén felvillantották egy tesztrepülésen a J-36-os fantázianévre elkeresztelt lopakodó vadászgép egyik prototípusát. Nyilvánosan erre még senki más nem volt képes. Kevesebb, mint három hónappal később újra feltűnt a szupermodern jármű, ez pedig jelzi, hogy

a keleti nagyhatalom mérnökei elégedettek lehetnek a fejlesztés ütemével.

A beszámolók szerint a délnyugat-kínai Csengdu városa felett látták a deltaszárnyas járművet, ahol a fejlesztő Csengdu Aircraft Industry Group székhelye is található. Annyi változás volt az előző és a mostani észlelés között, hogy most egyedül repült, kíséret nélkül, első alkalommal egy J-20S társaságában szelte át az eget. Behúzott futóművel látták, ez azt jelezheti, hogy a futóművet és a repülőgép aerodinamikai képességeit tesztelték.

Az új repülőgép zökkenőmentesen halad rövid időközönkénti tesztrepülésekkel

– mondta Szung Csungping kínai katonai kommentátor.

JUST IN: China's next-gen J-36 fighter completes second test flight. pic.twitter.com/9eVIMAfaVk