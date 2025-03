Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök közel-keleti különmegbízottja kijelentette, hogy az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalások jelenlegi szakaszának végső célja a sokat emlegetett 30 napos tűzszünet elérése. Ennek során Witkoff elismételte azt az állítást, miszerint több ezer ukrán katona rekedt egy katlanban, miközben erre az elmúlt hetekben semmiféle bizonyíték nem került elő (ukrán források már az elején orosz propagandának titulálták a híreszteléseket).

Donald Trump embere azt is elárulta, hogy szükségesnek tartja az elnökválasztást Ukrajnában. Mint mondta, ebben a kérdésben már megegyeztek Kijevvel. Ugyanakkor az nem került szóba, mikor várhatóak az esetleges választások az országban, amelynek ötödét tartja megszállás alatt az orosz haderő.

Ugyan Ukrajna jelenlegi kormányzatával szemben jogi aggályai merültek fel Steve Witkoffnak, nem volt ez így az Oroszország által annektált megyékkel, és az ott tartott, hirtelen tető alá hozott népszavazásokkal. A különmegbízott ugyan hangsúlyozta, a négy ukrán megye kérdése a legnagyobb akadály a háború megoldásában, ugyanakkor:

[Ezek a megyék] orosz nyelvűek, voltak népszavazások, ahol az emberek túlnyomó többsége azt jelezte, hogy orosz uralom alatt akarnak élni. Szerintem ez a konfliktus kulcskérdése

– jelentette ki az interjúban. Ezzel lényegében ő lett az első amerikai politikus, aki (szóban) elismerte az Oroszország által tartott népszavazások érvényességét.

