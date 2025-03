Merész támadást hajtottak végre az ukrán partizánok: ez nem hiányzott az orosz hadseregnek

A csoport március 23-án Telegramon közzétett közleménye szerint egy operatív akció során

megsemmisítettek egy transzformátorszekrényt a vasútvonalon, ami logisztikai késéseket okozott az orosz frontvonalakon harcoló erőknek.

Folytatni fogjuk az oroszországi célpontok elleni támadásokat és a hírszerzési információk átadását az ukrán védelmi erőknek

– írta a csoport közösségimédia-felületén.

Az ukránokból és kírmi tatárokból verbuválódott Ates mozgalom rendszeresen hajt végre szabotázsakciókat Oroszország területén és az oroszok által megszállt ukrajnai területeken. Március 9-én például egy olyan vasútvonalat rongáltak meg, amely a megszállt Krímet köti össze a Zaporizzsja megyében húzódó frontvonallal, ezzel megzavarva az orosz utánpótlási vonalakat.

A Kyiv Independent nem tudta független forrásból megerősíteni a csoport állításait.

In Smolensk region, agents sabotaged a railway transformer, disrupting Russian military supply lines to Bryansk & Kursk. More strikes to come stay tuned. #ATESH