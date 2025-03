Félelmetes szuperdrónt fejlesztettek az ukránok: jön a Katran

Ukrajna a 2022-es orosz invázió óta szinte futószalagon mutatja be az újabbnál újabb katonai fejlesztéseket, köztük a világszinten is vezető pilóta nélküli tengeri drónokat (USV).

Ukrajna az elmúlt három évben hatalmas sikereket ért az orosz Fekete-tengeri Flotta ellen, hogy a hagyományos értelemben vett haditengerészete szinte nem létezett. Az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére kidolgozták az aszimmetrikus hadviselést, amelynek a lényege az volt, hogy

kisméretű, és olcsón legyártható drónokat vetnek be az orosz hadihajók ellen.

A stratégia működött, több jármű is súlyosan megsérült, vagy lényegében megsemmisült az eszközök hatására. Kijev látta, hogy mekkora potenciál van az USV-kben, ezért sorra jöttek az újabb és újabb típusok, amelyek már egyre sokoldalúbbá váltak.

A frissen bemutatott Katran egyelőre még csak kísérleti drón, de a technikai adatok impozánsnak tűnnek: torpedókkal, minigunokkal, géppuskával, MANPADS-ekkel és más fegyverekkel van felszerelve. A fejlesztők közölték, hogy 1000 kilométeres hatótávolságon belül képes lecsapni, ami kifejezetten rossz hír Moszkva számára, mivel az ukrajnai partoktól távolabb vont Fekete-tengeri Flotta megmaradt hadihajóit is elérhetik. A Katrant arra tervezték, hogy megfigyelő és csapásmérő képességekkel is rendelkezzen, képes lehet akár tengeri, légi és szárazföldi célpontok megsemmisítésére is. A közlemény hozzátette, hogy olyan rendszert kapott, amely fel tudja ismerni a csapdákat és meg is semmisíti azokat.

