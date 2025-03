Megkérdőjelezhetetlen légifölényt alakítana ki Trump a szupermodern F-47-es vadászgéppel, de van ezzel egy kis gond

Múlt hét pénteken nagyot robbant a hír, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, jöhet a hatodik generációs vadászgép a Next Generation Air Dominance (NGAD) programon belül, ez viszont más képességek területén is kérdéseket vetet fel – számolt be a The War Zone.

Az Egyesült Államokban régóta téma, hogy a légierőnek mindenképpen szükséges van egy új típusú légi utántöltő gép kifejlesztésére. A jelenleg meglévő KC-135-ösök nem biztos, hogy minden szempontból megfelelnek az igényeknek, viszont a kapacitási igények fenntartása érdekében felmerült az élettartamuk meghosszabbításának lehetősége. Ez a lehetőség azért vált vonzóvá, mivel vélhetően az új, F-47-esek kifejlesztése hatalmas összegeket fog felemészteni, ezért egyáltalán nem biztos, hogy az új utántöltő gépekre marad elegendő pénzügyi keretük.

Az új F-47-es önmagában nem fedi le az NGAD program egészét, hanem annak csupán az egyik – kulcsfontosságú – eleme. A hatodik generációs vadászgéppel együtt ugyanis újfajta Collaborative Combat Aircraft (CCA) drónok, új típusú sugárhajtóművek, elektronikus hadviselési fejlesztések (Electric Warfare – EW), érzékelők, és még egy sor másik fejlesztés érkeztet. Maga az NGAD is arra az elképzelésre épül, hogy

a hatodik generációs lopakodó vadászgép szinte minden szempontból felülmúlja elődjeit, miközben már lényegében egy drónegység irányítóközpontjaként funkcionál.

Az egész rendszer egyik kulcsfontosságú fejlesztése lehet a Next-Generation Air Refueling System (NGAS), amelyeket eredetileg 2040-re ígértek. A TWZ információi szerint viszont most azon dolgoznak a légierőnél, hogy még a jelzett dátum előtt hadrendbe tudják állítani az új utántöltő gépet. Ezek már a legmodernebb technológiával lesznek felszerelve, így lopakodó képességeket építenek be, valamint felmerült a pilóta nélküli verzió lehetősége is.

Uncertain Future for the U.S. Air Force Next-Gen Stealth TankerA new U.S. Air Force analysis recommends continuing the development of NGAD, as well as terminating the NGAS stealth tanker program.Story: https://t.co/OEvVOZWpeh — The (Aviationist) March 9, 2025

John Lamontagne, a légierő tábornoka, az Air Mobility Command [AMC] vezetője egy nappal az F-47-es bejelentése előtt úgy nyilatkozott, hogy nem számít arra, hogy az NGAS-szal kapcsolatban gyorsan döntés születik. Az is valamennyire aggodalmakra ad okot, hogy tavaly nyáron a költségproblémák miatt az egész NGAD-ot leállították, hogy átgondolják a lehetőségeket. Az elemzések során viszont arra jutottak, hogy az amerikai légifölény fenntartása érdekében elkerülhetetlen a program folytatása. Az utántöltéssel kapcsolatos dilemmák közé tartozik, hogy az F-47-est gyors és nagy hatótávolságú gépnek tervezik, amely valószínűleg tetemes üzemanyagot fog felhasználni a bevetések során, ezért gyakori utántöltésre lehet majd szükség. Bár a mérnökök vélhetően arra törekednek majd, hogy a lehető leghatékonyabban oldják meg a technikai kérdéseket, de ez nagyban befolyásolja majd az NGAS kialakítását is. Ezért lényegében

a két fejlesztést szorosan egymáshoz kell illeszteni, ám ez éppen a költségeket növelheti meg jelentősen.

Éppen ez viszont az egyik legfontosabb probléma az elképzeléssel, ugyanis Washington úgy szeretné megoldani az egész NGAD programot, hogy közben az olcsóbbá is válik. Pete Hegseth védelmi miniszter a Fehér Házban kijelentette, hogy alacsonyabb költségekkel fog járni az új F-47-es, de azt nem részletezte, hogy ez pontosan mit fog jelenteni a gyakorlatban. Visszatérő probléma még az NGAS-okkal kapcsolatban, hogy az önvédelmi képességeiket:

Vannak más módszerek is a légi utántöltő repülőgépek túlélésének javítására. Ezt megteheti elektronikus hadviselésen keresztül. Megteheti, tudod, kísérőtámogatáson keresztül. Különféle módokon teheted ezt meg, így ez mind a teljes NGAS értékelés része

– mondta David Allvin, az amerikai légierő vezérkari főnöke. A TWZ cikke kiemeli, hogy lényegében maga az NGAS is lehetne egy drón-irányítóközpont, hogy ezzel hatékonyan vegye fel a küzdelmet a támadásokkal szemben.

A Pentagon számára most a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a lehető leggyorsabban tudják megnövelni a kapacitást, ugyanis a nemsokára hadrendbe álló B-21 Raider lopakodó bombázók számára is szükség lesz a tankerflotta növelésére. A kihívások áthidalása pedig azt is jelentheti, hogy inkább a már meglévő állományt modernizálják, és igazítják hozzá a jövő gépeihez.

Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images