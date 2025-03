Megszólalt Donald Trump a hatalmasat bakizó tanácsadójáról: a karrierjébe kerülhet?

In a brief interview, tells me he still has confidence in - after Signal story yesterday: @POTUS

Donald Trump kedden az NBC-nek adott interjújában megerősítette, hogy nem tört meg a bizalma Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadóban (címlapképünkon).

Michael Waltz tanult az esetből, és jó ember

- mondta az elnök, aki szerint ez volt "az egyetlen apró hiba két hónap leforgása alatt, és végül nem bizonyult komolynak."

Trump hangsúlyozta, a baki, azaz Jeffrey Goldberg véletlen jelenléte a csetcsoportban "egyáltalán nem befolyásolta" a jemeni hadműveletet, és a március 15-i, húszi lázadókra mért csapások "tökéletesen sikeresek" voltak.

Jeffrey Goldberg is well-known for his sensationalist spin. Here are the facts about his latest story:1. No war plans were discussed.2. No classified material was sent to the thread. 3. The White House Counsels Office has provided guidance on a number of different {:url}