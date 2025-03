Nagyon úgy néz ki, végleg elbukják az ukránok az utóbbi egy év legmeglepőbb nyereségét

A tisztségviselő a reggeli órákban úgy nyilatkozott, hogy az orosz alakulatok megindultak a még ukrán kézen lévő kurszki területek felé.

Azóta az oroszpárti katonai bloggerek már azt írják, hogy

a Szudzsából az ukrajnai Szumiba vezető főúton fekvő határátkelőt már biztosították is,

ezzel pedig elérhető közelségbe került a közvetlenül a határ mentén fekvő orosz falu, Olesnya visszafoglalása.

Russian forces have recaptured the main border crossing along the R200 from Sumy-Sudzha. pic.twitter.com/1xBzuwDfff