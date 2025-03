Újult erővel izzott fel a rivalizálás a világ egyik legfeszültebb térségében

Ivaja Takesi japán külügyminiszter hétfőn arról számolt be a japán parlament ülésén, hogy a kínai hajók gyanús tevékenysége egyre jobban fokozódik a vitatott hovatartozású Szenkaku-szigetek körül. Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Tokió felügyelete alatt álló apró sziklák körül jelenleg két kínai hajó tevékenykedik. Takesi hozzátette, hogy az aggodalmait továbbította Vang Ji kínai külügyminiszternek a szombati találkozójukon, azt nem mondta el, hogy pontosan milyen reakciót kapott kollégájától.

A kínai parti őrség járművei március 21-én, pénteken érkeztek meg a területre. 92 órát tartózkodtak a Szenkaku-szigeteknél Japán felségvizein, majd hétfő este távoztak onnan. Azt nem tudni pontosan, hogy mennyi köze volt ennek Takesi tiltakozásához. Az eset súlyosságát mutatja, hogy hasonlóra még nem volt példa, eddig a leghosszabban 80,5 órát tartózkodtak a keleti nagyhatalom járművei illetéktelenül a szigetország vizein. Az esetet most az is problémássá teszi, hogy egy ponton négyre duzzadt a hajók száma, de ebből kettő vasárnap estig távozott.

A parti őrség megjelenése a vitatott területen Peking más térségben játszott taktikájára utal.

SHOW OF FORCE: The Coast Guard has moved 8 ships to surround 's Senkaku Islands, with one ship--CCG 1302--getting within 1 nautical mile of the main island of Uotsuri this morning Four is the CCG's #China