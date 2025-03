Bábeli a zűrzavar az ukrajnai részleges tűzszünetnél: egymásnak teljesen ellentmondó dolgokat állítanak a felek

Kedden ért véget a háromnapos orosz-amerikai-ukrán tárgyalássorozat, amelynek a célja az volt, hogy valamiféle részleges tűzszünetet hozzanak tető alá a felek. Még 24 óra sem telt el azóta, hogy a Fekete-tengerre és az energetikai létesítményekre vonatkozóan részleges tűzszünetet jelentettek be, máris rengeteg ellentmondás kezd kibukni.

Sejthető volt, hogy nem lesz egyszerű megállapodásra jutni az amerikaiaknak Kijevvel és Moszkvával az ukrajnai tűzszünettel kapcsolatban, a félelmek pedig eddig beigazolódni látszanak. Március 25-én jelentették be, hogy részleges tűzszünetet sikerült kötni két területen is, ám ezt a kijelentést szinte azonnal kijavították az oroszok azzal, hogy mindezt addig nem léptetik életbe, ameddig néhány szankció alól felmentést nem kapnak. A Bloomberg szerint ezzel egyébként lényegében csapdába csalták az amerikai elnököt, akinek választania kell, hogy meddig hajlandó elmenni a békés rendezés érdekében az oroszoknak tett engedményekkel.

A tegnap esti bejelentést aztán hajnalra újabb dróntámadás követte, mindkét fél arról számolt be, hogy a hivatalosan a megállapodás részének számító Fekete-tengeren is voltak csapások, illetve semmisítették meg itt a légierő egységei egymás fegyvereit. Reggel tehát úgy tűnt, hogy még nyoma sincsen semmiféle tűzszünetnek, hiszen a hivatalos kommunikáció szerint mindkét fél megsértette azt. Az orosz védelmi minisztérium később azt is bejelentette, hogy folytatódnak az orosz energetikai létesítmények elleni ukrán dróntámadások, több ilyen típusú csapásról is beszámoltak.

Az ügyben végül Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megszólalt, aki egyértelművé tette, hogy Oroszország szerint már lényegében életbe lépett a tűzszünet:

Érvényben marad az orosz elnöki parancs, amely a kihirdetett moratórium értelmében megtiltja az ukrán energetikai létesítmények elleni csapásokat, és az orosz hadsereg ezt végrehajtja

- mondta. A szóvivő viszont hozzátette, hogy szerinte az ukránok viszont nem akarják ezt betartani, és megismételte a moszkvai védelmi minisztérium állításait. Szerinte Kijev „nem képes a megállapodásra”, de ez sem tántorítja el őket attól, hogy betartsák a megállapodás rájuk eső részét.

Kijev szerint viszont éppen ellenkezőleg van, és igazából Moszkva az, aki nem tartja be a megállapodást. A helyzetet bonyolítja, hogy az Egyesült Államok készített gy listát azokról a létesítményekről, amelyeknek mentesülniük kell a jövőben a támadásoktól a megállapodás értelmében. A listát Ukrajna az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint egészen friss hír, hogy

az ukrán kormány is beleegyezett az amerikaiaknál landoló dokumentumon szereplő tételekbe.

Mindez azért különös, mert azt senki sem pontosította, hogy mikor került jóváhagyásra az elképzelés. Egy hasonló listát egyébként Moszkva is nyilvánosságra hozott, ám a kettő között vannak eltérések. Így egyelőre nem tudni biztosan, hogy mi igaz az egészből.

Nagyon nehéz jelenleg tisztán látni az ukrajnai részleges tűzszünet ügyében, mivel a sok egymásnak ellentmondó állítás és dezinformáció kering a történetben, ráadásul a felek a szöges ellentétét mondják a másik állításainak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio