Nem csillapodik a botrány Washingtonban: tagadnak Donald Trump emberei

John Ratcliffe, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója, aki J. D. Vance alelnök, Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó és Pete Hegseth védelmi miniszter mellett szintén benne volt a csetben, a szenátus hírszerzési bizottsága előtt kedden hangsúlyozta,

a Signal-csoportban folytatott kommunikáció teljes mértékben megengedett és törvényes volt, és nem tartalmazott minősített információkat.

Tulsi Gabbard nemzetbiztonsági igazgató szintén azt nyilatkozta,

nem vettem részt semmilyen Signal-csoportos csevegésben vagy más alkalmazáson belüli csevegésben, amely titkosított információkat tartalmazott volna.

Goldberg hétfői cikkében azt állította, Hegseth olyan haditervet osztott meg a csoportban, amely

pontos információkat tartalmazott a fegyverekről, célpontokról és időzítésről.

Amikor Martin Heinrich demokrata szenátor rákérdezett erre, Ratcliffe azt válaszolta, "tudomása szerint" nem hangzottak el ilyenek.

Sen. Angus King puts Tulsi Gabbard on the spot after she denies any classified information was on the Signal group chat: pic.twitter.com/cSfWNXyDuC