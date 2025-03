Drasztikus szintugrásra készül az orosz légierő: hamarosan jöhet a csúcsmodern lopakodó Ohotnyik Sz-70

A Szuhoj és az Orosz Repülőgépgyártó Vállalat (MiG) által közösen fejlesztett Sz-70 Ohotnyik-B – magyarul „Vadász” – az amerikai B-2 Spirit bombázóhoz hasonló lopakodó repülőszárny kialakítással rendelkezik. A drón a technikai adatok alapján fejlett kompozit anyagokat és radarelnyelő bevonatokat használ a radar keresztmetszet csökkentése érdekében. A közel 20 tonnás, 20 méteres szárnyfesztávolságú eszköz AL-31F hajtóműve 1000 km/h-s utazósebességet és 12 000 méteres szolgálati magasságot biztosít.

Az Ohotnyik-B egyik legfontosabb jellemzője, hogy belső fegyvertérrel rendelkezik, ami lehetővé teszi precíziós bombák és rakéták hordozását a lopakodó képesség megőrzése mellett. Fejlett szenzorrendszere felderítő, elektronikai hadviselési és csapásmérő feladatok végrehajtására is alkalmassá teszi. A drón különlegessége az Su-57 többcélú lopakodó vadászgéppel való együttműködési képessége,

Moszkva azt állítja, hogy a jármű irányítóközpontként is működhet, akár négy Ohotnyik drónt is vezérelhet egyidejűleg.

Exclusive: Ready To Deploy with in new manned-unmanned . #Russia — Army (Recognition) March 26, 2025

Ez a párosítás a várakozások szerint azt is lehetővé teszi, hogy az orosz erők mélyebben hatoljanak be ellenséges területekre, miközben csökkentik a pilóták veszélyeztetettségét. A fejlesztési program már több mérföldkövet is elért, 2019 augusztusában hajtották végre az első repülést, majd szeptemberben az Szu-57-tel közös bevetést is. Kudarcról is beszámolhattak a fejlesztés közben: 2024 októberében egy orosz vadászgép állítólag lelőtte saját Ohotnyik drónját Ukrajna felett, hogy megakadályozza az érzékeny technológia ellenséges kézbe kerülését.

A pilóta nélküli vadászgépek alkalmazása nem orosz sajátosság. Az Egyesült Államok és Kína is hasonló koncepciókon dolgozik. Az amerikai Boeing MQ-28 Ghost Bat és a kínai FH-97A drónok fejlesztése is ezt a trendet követi. Az orosz program még fejlesztés és tesztelés alatt áll, az Szu-57-tel való együttműködése előrevetíti azt a jövőt, ahol a pilótás-pilóta nélküli közös műveletek válnak normává. Azt nem részletezték egyelőre, hogy mikortól lehet számítani a csúcstechnológiát képviselő járművek hadrendbe állítására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images